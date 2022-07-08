經過和總統蔡英文一小時的懇談，無任所大使林佳龍今（8）日點頭出戰新北市長選舉，綠營議員對此普遍看好，並呼籲中央盡快決定，讓林佳龍在最短時間內帶著小雞往前衝，但地方有民眾反映，林佳龍就是因為處理不好太魯閣事件才下台，如今還能出來選市長，這個政府真的讓人太失望。

林佳龍確定參選新北市長，民進黨議員張維倩表示，林佳龍無論是在地方或是中央都是有經驗的好人才，相信林投入選戰，絕對是非常正面的帶動；至於外傳有「條件交換」，張維倩認為是子虛烏有的說法，因為她相信林佳龍會帶領小雞，贏得選舉。

民進黨議員參選人陳乃瑜也說，此次主席蔡英文欽點林佳龍出戰，就是看中他過去的優秀政績。陳相信，林佳龍會是最強人選，一定全力支持，也期待林為民眾提出更好的政策。

民進黨議員張志豪表示，一直都期待強棒出戰新北市長，而林佳龍有部長級政務歷練，具備正面形象，於交通部長任內力拚交通建設，台中市長任內也成功整治柳川和綠川等重大建設，絕對是超強母雞，也是市民期待的新北市長。

張志豪指出，交通是新北市長久問題，尤其現階段萬大線施工，造成交通黑暗期，都是市民最厭惡之處，期待林佳龍提出市政願景，也呼籲中央盡快定案，讓林佳龍可以在最短時間內，帶著小雞往前衝。

國民黨議員金瑞龍對此表示，只要是願意為新北市民服務的，新北市民都很歡迎，就像現任市長侯友宜一樣，實在做事、好好做事，這樣才是新北市民之福。

國民黨議員議員游輝宂則說，恭喜民進黨找到人選，後續就各自加油，但不擔心林佳龍參選會對地方選舉造成太大影響，目前藍營就是專心拚市政。

國民黨邱烽堯服務處表示，民進黨推誰參選，藍營都沒有意見，但地方上就有民眾反映，林佳龍前陣子才因為太魯閣出軌意外掉了交通部長，在記者會上懺悔檢討，如今還被視為人才，出戰新北市長，可說是「官越做越大」，民眾已無太大信任，批：「這個政府真的讓民眾太失望。」