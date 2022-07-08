2022嘉義市購物節15日開跑，消費累積滿500元可抽最大獎市價700萬元豪宅，每人最多有100次機會，嘉義市長黃敏惠今天邀請民眾踴躍來嘉，「好吃、好玩、好快樂！」

嘉義市府今天召開2022嘉義市購物節起跑記者會，黃敏惠、嘉義市副市長陳淑慧和多名市議員等人出席。

黃敏惠致詞時說，近年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，市府協助民間企業進行數位轉型，不斷提升產業競爭力，攜手旅宿業者一起振興消費。

黃敏惠指出，嘉義市購物節連續舉辦3年，發票登錄金額年年創下新高紀錄，前年創造出新台幣2.2億元商機，去年累積消費額更突破4億元，今年盼突破5億元。

嘉義市府建設處長田長沛說，今年購物節持續推出「住宿送600，消費500抽大獎」，有在地飯店旅宿串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司推出「住宿送600嘉遊金」活動，還有「周周抽萬元禮」、「電子支付消費累積無上限」等多項優惠方案，同時與露天拍賣合作，推出嘉義市購物節線上商城。

田長沛進一步說明，2022嘉義市購物節從15日起至9月11日止，民眾只要在購物節期間消費累積滿500元，就有1組抽獎序號，每人最多100組，還有續辦「嘉購王爭霸戰」，活動截止日累積積分最高者，將獲得13萬元精品包，雲端發票登錄採歸戶後自動累積。（編輯：謝雅竹）1110708