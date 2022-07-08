台灣許多民眾身為「三明治世代」，夾在世代間生活備感艱辛，所謂的三明治指的是上有父母要奉養，下有兒女要教養，還要面對高房價、高通膨。前立委鄭寶清「寶哥」認為，政府必須創造財富，才能大幅增加社福預算，並推動產業升級與住宅政策，幫助年輕人安居樂業。

如何破解三明治世代困境？鄭寶清說，三明治世代過得很辛苦，以前政府收的稅收不夠就借錢，這就是債留子孫，有為的政府要創造更多財富給百姓，更重要的是讓產業升級，讓年輕人收入增加，對年輕人做更好照顧。

對於政府如何照顧年輕人？鄭寶清認為，年輕人三明治的問題，第一個是育兒，過去在立法院提出了育兒津貼，得到在野黨支持，蔡英文總統加碼，所以從今年8月1日起每個月有5千塊，這5千塊小孩子奶粉錢就有了。但是只有這樣還不夠，養的部分沒問題，我們還要考慮教育問題，政府應該廣設托育中心及公設幼兒園，讓年輕人可以放心把小孩子交給政府幫忙。小孩子上了小學之後，營養午餐費用應該由政府來負擔，小孩子只要到學校，所有的午餐費用應該由政府來負擔。

奉養父母部分，鄭寶清認為要老有所養，敬老津貼應該大幅增加，「敬老得福」，敬老才可以得福氣，更重要的是政府要趕快實施長照3.0，只要有機會做市長會全力來做。

鄭寶清表示，年輕人現在面對很大困難是住的問題，不管是租房買房都面對很大壓力，我在立法院提出容積換住宅，政府可以用換到的住宅成立基金，補助年輕人租屋或購屋的自備款，政府應該來幫忙，讓年輕人買得起房子，解決年輕人三明治的問題，國家才能往前走。

鄭寶清說，貧富不均已是全球趨勢，只有透過政府的力量，才能照顧到需要幫助的人。