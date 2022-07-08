安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

前首相安倍晉三今日約莫11時現身奈良市大和西大寺站附近為自民黨候選人的參議院選舉造勢，正當進行演說時先是聽到2聲槍響，子彈命中安倍胸、頸後側。空拍畫面拍下直升機隨後抵達，立即送奈良醫院搶救，稍早《NHK》推特發布消息指出，安倍最終仍宣告不治。

嫌犯為40多歲山上徹也（Tetsuya Yamagami），當時距離安倍3公尺處開了2槍，當場被人員制伏。據悉他是一名無業遊民，持有霰彈槍已遭到扣押。送醫後安倍狀況相當危急持續輸血，一度傳出心肺功能驟停，送醫後無生命跡象，妻子安倍昭惠火速趕往醫院。

67歲的安倍出身政治世家，其外祖父岸信介及外叔公佐藤榮作都曾擔任內閣總理大臣（首相）有著「一家三宰相」的美名。此外，父親安倍晉太郎也曾經擔任外相，弟弟岸信夫則為現任防衛大臣。

1993年安倍當選國會眾議院議員，馬上就成為自民黨的中堅人物。2006年，當時年僅52歲安倍首次出任首相，為日本首位在二次大戰後出生的首相，也是戰後最年輕的首相。不過安倍因健康因素及自民黨全國選舉慘敗，僅一年就離職，隨後在政壇沉潛，2010年10月曾訪問台灣。

2012年12月至2020年9月安倍晉三再度擔任首相執政，直到新冠肺炎爆發飽受防疫政策不彰撻伐聲浪而下台，不過他仍是日本憲政史上任職最久的首相。對台態度相當友善，甚至被形容是「最友台日相」。