基隆市副市長林永發（圖左）與政大校長郭明政（圖右）簽署備忘錄，將提供基隆市立高中開設多元化的先修課程。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市副市長林永發8日與國立政治大學校長郭明政共同簽署高中課程發展合作備忘錄，自111學年度起，基隆市各市立高中將可與政大共同規劃開設多元選修課程、大學先修課程、本土語言文化課程、自主學習及各類教育特色活動。

林永發表示，這次與國立政治大學簽署合作備忘錄，推動實質課程交流，希望未來有更緊密的課程合作發展，提升本市學生多元學習力，豐富學習歷程檔案的學習軌跡。

簽署合作備忘錄現場除邀請4所市立高中校長見證，還有中山高中盧育儒、安樂高中張伊伶、暖暖高中王羽岑以及八斗高中簡君如等4位市立高中學生現身說明期盼合作的課程內容想法，除了對於政大校方提供的先修課程內容充滿期待，也都希望日後能有更多科系提供更多元化的先修課程。

郭明政強調，簽訂MOU只是開始，未來將會以符合基隆市高中學生需求的課程進行規劃，期盼能協助學生了解政大文法商、外語、社會科學、國際事務、創新國際、傳播、資訊及教育等學院系所課程內容，也期待能有更多元的課程讓學生探索，並親身感受到政治大學的特色。