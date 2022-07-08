吉林大學國際關係研究所副所長孫興傑8日在大陸澎湃新聞「馬上評」欄目指出，日本前首相安倍晉三8日在奈良發表演講時遭遇槍擊。這不得不讓人聯想到一個重要節點：本周末，日本將進行參議院選舉。目前，岸田文雄首相已經在首相官邸成立了危機管理中心，應對安倍槍擊案。綜合來看，無論在自民黨內還是日本社會，安倍晉三的政治遺產，都將會持續產生難以預料的影響。

安倍晉三是日本任期最長的首相，雖然已經卸任，但卻依然是自民黨內大佬，是自民黨最大派系——清和政策研究會的會長。安倍遇刺對即將到來的參議院大選，將產生直接的衝擊，而安倍及其政治遺產會，很可能以「遇刺」這樣慘烈的方式被遺留下來，進而可能符號化。

孫興傑稱，首先，遇刺是安倍個人的悲劇，也可能日本政壇重新進入震盪期的開始。要知道，安倍是日本政治保守化和穩定化的象徵。相比於首相走馬燈式地換人，安倍政府任內，日本的內外戰略具有比較強的可預期性。

安倍因身體原因在2020年辭任首相，但是其政治雄心依舊，無論菅義偉還是岸田文雄都在安倍的身影之下，尤其是菅義偉是極其弱勢的首相，擔任首相不到一年，就主動讓賢了。岸田文雄雖然經歷了眾議院大選，但是自民黨內還是受制於安倍。在安倍遇刺之後，自民黨內的格局或許會發生比較大的調整，相對穩定的局面被打破。

孫興傑分析，其次，在參議院選舉前兩天，安倍遇刺必然攪動選情，也會引起選民的同情之心，進一步擴大自民黨及其右翼政黨的基本盤。日本在安倍任內加速右傾化，其中一個很重要的因素或者說動力，就是安倍以及自民黨攪動日本民眾的不安全感，而這次安倍遇刺必然會加劇日本民眾的焦慮情緒和不安全感。

在此情形之下，強硬政策與鷹派政客可能會獲得更多的支持。

孫興傑認為，最後，安倍遇刺還可能會加速日本修憲的進程，推動日本社會跨過修憲的歷史和心理障礙。安倍晉三擔任首相期間，以修憲作為其政治戰略目標，將日本變成所謂的「普通國家」，雖然其任內在一些具體政策上有了很多突破，但是修憲的目標並沒有完成。

作為安倍晉三繼任者的菅義偉和岸田文雄，都繼續扛著修憲的大旗。此次參議院選舉之後，自民黨及其聯盟將可能控制參議院2／3的席位，跨過修憲的門檻。安倍晉三在參議院投票前外出發表演說，是為了參議院的席位，更是為了修憲的終極目標。

安倍晉三遇刺，並不意味著日本極右翼政治勢力遭受重擊，而是有可能加速日本的右傾化。自民黨或將修憲變成安倍晉三的「政治遺願」，而遇刺這種充滿悲情色彩的事件，無疑是進行政治動員的火藥。