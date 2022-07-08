電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）6月營收達96.04億元，較上月下滑1.39％，不過與去年同期仍成長22.02％，連7個月改寫同期新高；累計上半年營收達565.03億元，較去年同期成長17.84％。
益登表示，通訊市場需求暢旺，加上併入興櫃通路業者彥陽營收助益，以及長短料有所緩解，供應鏈較為順暢，帶動今年上半年營收顯著成長。至於市場後續變化則在密切觀察。
益登13日擬每股除息3.4元，創歷年新高，以8日收盤價31元計算，現金股利殖利率高達10.97％。
電子元件代理與解決方案供應商益登（3048）6月營收達96.04億元，較上月下滑1.39％，不過與去年同期仍成長22.02％，連7個月改寫同期新高；累計上半年營收達565.03億元，較去年同期成長17.84％。
益登表示，通訊市場需求暢旺，加上併入興櫃通路業者彥陽營收助益，以及長短料有所緩解，供應鏈較為順暢，帶動今年上半年營收顯著成長。至於市場後續變化則在密切觀察。
益登13日擬每股除息3.4元，創歷年新高，以8日收盤價31元計算，現金股利殖利率高達10.97％。
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