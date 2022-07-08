中華電信董事長謝繼茂8日表示，疫情帶動寬頻上網需求，國內寬頻上網需求已從過去100Mbps，轉向需求300甚至500Mbps，加上中華電自7月1日開始調降300Mbps、500Mbps價格，今年寬頻主流將正式邁向300Mbps、500Mbps。

對於加薪議題，除了已調高新進人員薪資，謝繼茂說，若政府帶頭調薪，中華電信就會跟進，不然就會用變動獎金發放，只要表現好，就會給予。

另外，台電下半年調高電價15％，對中華電信成本增加數億元。

中華電信與中華電信基金會8日啟動「科技為善（Tech4Good）數位賦能生態系」邀請跨界合作夥伴，包括台東均一實驗中學董事長嚴長壽、台中榮民總醫院院長陳適安、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵、淡江大學視障資源中心老師張金順、台東縣南迴健康促進關懷服務協會總幹事張小雲，以及台西玉津烘焙坊店長黃裕婷參與科技為善（Tech4Good）數位賦能生態系。

謝繼茂表示，未來將邀請更多企業、團體加入，以廣結盟方式，全方位擴大數位賦能多元族群的影響力，協助族群共融，攜手共推偏鄉、全齡、經濟與生活多元面向數位賦能。