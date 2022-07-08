自己的人生自己負責！有名正妹在網路分享疑似妹妹被包養的狀況，她表示發現妹妹近來常常講電話，一講就非常久，甚至還發現妹妹身上竟帶著約4萬元的現金逛街，雖然妹妹向她坦承自己是「純聊天賺錢」，但她還是提出5點妹妹的異狀，並懷疑妹妹是不是被包養。

一名姊姊在「Dcard」論壇發文，她提到和妹妹在不同縣市讀書，但是最近妹妹來找她一起玩時，發現妹妹時常在睡覺錢，和對方不明男性講電話講很久，一開始她認為妹妹或許只是談戀愛，就沒在意太多，但是，隔天與妹妹逛街時，竟然發現妹妹身上帶有約4萬元現金。

過幾天後，妹妹依舊在講電話，在她的詢問之下，妹妹才坦承，自己有在賺錢，而且是透過講電話賺錢，妹妹提到對方是外縣市上課認識的已婚35歲男子，不過她則不這麼認為，並提出5項疑點，懷疑妹妹是不是被包養。

正妹懷疑妹妹只「純聊天賺4萬」，還有種種奇怪行為，讓她懷疑妹妹是否被包養。（翻攝自Dcard）

她提出的5疑點為，第一點、妹妹在上課的縣市過夜，但是她認為課程頂多1小時，根本不需要過夜；第二點、妹妹最近突然在私密處除毛，並且很在意那邊不好看；第三點、妹妹開始吃避孕藥，並表示是要調理月經；第四點、發現妹妹開始會脫衣自拍；第五點則是，她懷疑光講電話可以賺這麼多嗎(4萬元)。

文章一出，網友紛紛留言表示「應該是被愛情包裝的包養？」、「她的人生她自己負責」、「避孕做了，錢拿了，她也開心就好了啊」、「自己的人生自己選的，沒啥問題」、「等到有年紀就知道了」、「我覺得提醒她注意安全就好了」、「噁心！還找已婚的是有什麼問題」。