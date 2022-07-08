嘉義縣獨立山步道。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣振興觀光產業，8日祭出「團體旅遊」及「自由行Q碰券」2大觀光補助方案，總補助金額高達6000萬元，縣長翁章梁向全民招手來嘉義玩3天3夜，享用好康，7月15日開放旅行社線上報名登記，出團期間8月1日至12月15日。

翁章梁表示，團體旅遊部分有「體驗行程補助」、「獎勵旅行社帶團獎金」2項，前者鼓勵旅客到嘉義縣住宿、旅遊、消費，後者獎勵旅行社業者推嘉義遊程帶團來嘉義玩，自由行有Q碰券。

縣府文觀局表示，獎勵措施自7月15日起開放旅行社線上報名登記，出團期間自8月1日至12月15日，每團至少20人，提供總獎助金額1000萬。

縣府文觀局指出，「5大體驗行程」總獎助金額900萬，包括海上漁船體驗（東石觀光漁筏、布袋海上巴士）、曾文水庫遊艇、觀音瀑布體驗、部落體驗（茶山部落、山美部落）、觀光軸線體驗（166軸線、台18軸線）等，每團出遊上限人數40人，每人每次補助300元，每團申請上限1萬2000元，單一旅行社申請補助上限為180萬元。

縣府文觀局表示，「獎勵旅行社帶團獎金」7月15日至12月15日止，合法旅行社安排遊程到「N23.5─玩嘉愛上我」旅遊摺頁上嘉義縣內至少1處旅遊景點，且在嘉義縣內合法旅宿業至少住宿1晚，發給帶團業者獎勵金。

自由行Q碰券方案，7月15日起自由行旅客直接向合作旅宿業者訂房、入住，每房可獲得1分1000元Q碰券，其中的500元可折抵房價，500元可至餐飲美食小吃、伴手禮、農會、觀光工廠等合作店家消費，活動至12月15日或Q碰券發完為止，限量5萬名。