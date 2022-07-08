味全龍總教練葉君璋7日在1局下一、二壘有人時，上場與主審張展榮進行「言語交換」，當下他貌似有些情緒，今天賽前被問到此事時他表示，主要是針對投捕手喊暫停時，翻譯上場時「講話」的先後順序提出質疑，認為有取巧之嫌，雖未違規，但他認為「這是非常不公平的事」。

昨天獅隊先發投手柯瑞開賽狀況就有些不穩，先讓開路先鋒郭天信敲安又保送李凱威，此時獅隊投捕手間喊暫停進行溝通，獅隊翻譯也跑上場協助，但沒多久就看到葉總走上場詢問主審。

今天賽前葉君璋透露昨天的情況，主要是針對翻譯上場後講話的先後順順提出質疑，「像昨天的情況，捕手都還沒靠近投手，翻譯就已經開口講話了？有這麼厲害，捕手都還沒靠近投手，翻譯就已經知道要講什麼了。」

葉君璋指出，這樣的情況在雨中信兄弟對戰時也曾看過，「1場比賽3次暫停，這樣可以幾次？這樣是不是以後都讓投手教練掛翻譯。」他無奈地說，「其實我們也是可以這樣，但這樣就沒意思了，他們是沒犯規，因為這是聯盟默許的，但這樣真的沒問題嗎？我們是不是在規範某些事情要規定得更好。」