「日本放送協會」（NHK）、「朝日新聞台」等8日報導，暗殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也供稱，自己對安倍感到不滿、想將他殺害，卻還說自己對安倍「並非在政治信條方面抱有怨恨」。

根據報導，41歲的山上徹也在對安倍開槍後，隨即遭警方以殺人未遂罪嫌逮捕，目前正於奈良西警察署接受調查；據稱山上徹也已向警方坦承犯案，稱自己對安倍感到不滿，「想要殺了他」，但動機不是來自政治立場上的對立，「並非在政治信條方面抱有怨恨」，而是在其他方面對安倍的態度感到不滿。

另外，針對山上徹也位於奈良市內的住處，警方也已於日本時間8日下午約17時15分（台灣時間同日下午約16時15分），進入該公寓之中進行搜查，希望找出更多與本案有關的蛛絲馬跡。

根據報導，山上徹也目前職業不明，但2002年曾以任期制隊員的身分加入海上自衛隊，於廣島縣吳地區執行勤務，2005年首任期滿後退職。

日本時間8日上午約11時30分（台灣時間同日上午約10時30分），安倍晉三在奈良市內進行街頭演說時遭到槍擊，當場失去生命跡象，被緊急送往奈良橿原市內的醫院急救；NHK引述自民黨官員的發言報導，安倍稍後在醫院內不治身亡，享壽67歲。