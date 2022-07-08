當兵是許多男人茶餘飯後的共同話題，但退伍後再收到教召令，多數人可是再也笑不出來。日前有一名退伍11年的大學長發文表示，自己收到配合演習的教召令，眼看剩下不到兩周的時間就要入伍，讓他感到緊張又崩潰，不少網友看到大學長的軍階後忍不住嘴角上揚，笑說「最後一年還被抓到」。

原PO在網路論壇PTT發文表示，「退伍11年收到漢光教召了啦！」透露自己的軍階為下士，這些年來也參與過數次教召，但沒想到近日又收到配合漢光演習的教召通知，且部隊為了慎重起見，通知單不是由郵差寄送，而是要求被教召人前往派出所領取，這名收到教召令的大學長似乎相當崩潰，直說「現在離教召時間已經剩不到兩個禮拜，怎麼辦啦」。

貼文曝光後，網友刷一排留言笑虧這名大學長，「都已教召好幾次，當然是你啦，名單都不用替換」、「配合漢光硬到爆」、「哈哈！誰叫你下士」、「好險我是一兵退伍」、「最後一年還被抓到」，但也有網友抱持相反意見，表示寧可參加教召也不想上班，「我也要，我不想上班」、「不想上班想教召+1」。

網友在論壇上曬出自己的教召通知單，不少人看到軍階都笑了。（圖／擷取自PTT）

事實上，國防部自2021年將後備部隊解除編管8年限制，放寬至退伍12年。把退伍8年內教召次數未滿4次的軍、士官以上幹部納入選訓，軍方估算新措施會有3000名退役軍士官受影響，但可望紓解後備基層幹部不足問題，並同時維持召訓公平原則。