NB代工廠6月營收普遍交出亮麗成績，上海解除封控是最大的推升業績因子，代工廠廣達（2382）、和碩（4938）、緯創（3231）、仁寶（2324）遞延訂單趕在6月出貨下，營收月增都達2位數，緯創創歷史新高、廣達為單月歷史次高。在NB出貨台數上，廣達和仁寶6月合計出貨逾1000萬台，達1010萬台，其中，廣達月增3成，仁寶月增近5成。

廣達6月合併營收為1237.84億元，月增54.8%、年增36.9%，為單月歷史次高，帶動第二季營收為2704.6億元，季減僅10%、年增仍有近4%。廣達6月單月筆電出貨量增至520萬台、月增30％。

仁寶6月份合併營收為1224.61億元，月增37.2%、年增33.9%，為今年單月新高，帶動第2季營收為2656.5億元，季減0.8%、與去年第2季同期相當。仁寶6月筆電出貨為490萬台，月增48%。

和碩6月合併營收1120.04億元，月增19.58%、年增25.92%，第2季營收為2807.6億元，季減13.2%、年增3.1%。

緯創6月營收首度站上千億大關，為1015.27億元，月增36.6%、年增41.2%，創單月歷史新高。第2季營收2442.59億元，季增7.9%、年增21.6%。