大馬羽球賽8強賽登場，戴資穎再次迎戰印度一姊辛度，小戴絲毫沒有受到手肘受傷影響，靠著網前小球與手腕變化出手，經過三局激戰後2比1勇闖四強，取得對戰7連勝優勢。

戴資穎從2011年起就開始與辛度有交手紀錄，至今11年來共計對戰21次，小戴取得16比5絕對優勢，並且自2019年10月法國公開賽以來6戰全勝，期間包含去年東京奧運的復仇之戰(2016年里約奧運落敗)。

兩人在上周的馬來西亞公開賽8強交鋒，當時小戴在先輸1局的情況下2比1上演逆轉秀。今日雙方對決，小戴抓住辛度多次失誤，21比13先下一城。

換邊再戰，小戴突遇亂流，12比21棄守；決勝局，兩人鬥志鬥力，辛度2次挑戰失敗，戴資穎11比9逆轉超前。此時考驗著雙方體耐力，而這點正好是小戴的長處，辛度多次跟不上小戴的節奏，連丟8分之後氣力放盡，小戴最終以21比12帶走勝利。

此外，混雙世界排名45的楊博軒/胡綾芳，今日8強賽原本要挑戰東奧大陸金牌王懿律／黃東萍，本以為會是一場硬仗，沒想到對手卻突然棄賽，楊博軒/胡綾芳得以不戰而勝，追平生涯最佳戰績。