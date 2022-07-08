武陵農場的「醉魚草」長得酷似「澎湖仙人掌冰」花，令人嘖嘖稱奇。（武陵農場提供）

武陵農場的「醉魚草」長得酷似「澎湖仙人掌冰」花，令人嘖嘖稱奇。（武陵農場提供）

武陵農場的「醉魚草」長得酷似「澎湖仙人掌冰」花，吸引蜜蜂採花蜜。（武陵農場提供）

炎炎夏日來到，武陵農場是避暑的最佳勝地之一，有遊客首次見到艷紅神秘花朵成串開放，長得酷似「澎湖仙人掌冰」花，嘖嘖稱奇。武陵農場表示，這是台灣少見的「醉魚草」，農場今年首次試種，花期大約6-9月，是優質觀賞花卉植物。

武陵農場除了擁有模樣爆萌的台灣原生種「馬醉木」，外表如同搖曳在風中的白色小鈴鐺，造型可愛討喜外，暑假盛夏期間，遊客來場遊園時在武陵花坊溫室附近發現在定山上從來沒見過長得酷似「澎湖仙人掌冰」花或「火龍果枝仔冰」花。

武陵農場副場長胡發韜指出，這神秘紅色的「澎湖仙人掌冰」花是屬於台灣少見的「醉魚草」，分布約海拔200~2700公尺地區，在低海拔區，一般生長較不良，花朵較少且花色較淡，就不像「枝仔冰」那般成串碩大，花色艷麗。武陵農場因海拔高約2000公尺，花期大約在6-9月，花朵美麗鮮豔，是優質觀賞花卉植物。

醉魚草（Butterfly bush，學名：Buddleja lindleyana）又叫鬧魚花、閉魚花、藥魚子、癢見消、魚尾草，為唇形目玄參科醉魚草屬多年生灌木，原產於日本、東亞中部地區。因醉魚草全株均有對魚來說具有微毒，故花葉可鬧魚，將花葉揉碎搗碎，投入水中能使活魚麻醉，又不會讓魚致死，方便人們捕捉，故有醉魚草之稱，但醉魚草對人體無害。

武陵農場表示，醉魚草主因花朵和葉片富含有醉魚草甙、柳穿魚甙、刺槐素等多種黃酮類故具有醉魚能力，但花朵內分泌得花蜜卻是無毒，且含蜜量高成串花朵又多，且醉魚草花朵芳香異常，其常常吸引蜜蜂蝴蝶，駐足徘徊不願離去，也是一種著名的蜜源植物，另亦可將花葉搗碎浸漬製成噴液，是一種純天然的良好植物蟲害防治劑。