在成衣事業營運爆發下，羽絨廠光隆（8916）6月營收衝今年高峰，累計第二季合併營收28.32億元，創同期次高；光隆指出，因應未來成衣訂單成長需要，下半年將啟動赴印尼增闢成衣生產線計畫，先期投資1,000萬美元。光隆預估，今年成衣事業營占比將達50％以上；在擴大產能下，5年內營占比將攀高到70％。

光隆6月合併營收10.53億元，月增11.2％，年增2.2％；第2季合併營收28.32億元，季增34.2％，年增18.2％；累計1-6月合併營收49.42億元，年增21％。

光隆董事長詹賀博表示，光隆已成功轉型為戶外機能服飾代工大廠；為增加成衣產能，除增加投資印尼廠成衣產線，未來也將提升越南現有產能生產力、擴大越南協力廠合作，增加外包產能。

持續擴大成衣產能，光隆預期，未來五年，成衣事業部門的營收，每年都會超過雙位數成長。

光隆主要產項有成衣、羽絨及家紡寢具，對於下半年的整體營運展望，光隆指出，成衣產能排程依舊滿載，出貨動能將延續上半年，持續強勁，下半年年增率有機會超越上半年。

今年不只成衣營運有顯著的成長，光隆指出，下半年，家紡進入傳統產業旺季，客戶拉貨動能恢復，將優於去年同期，並達雙位數成長；而羽絨也可維持上半年的成長動能。