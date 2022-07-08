安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

日本前首相安倍晉三今天(8日)演講時遭到近距離槍擊，送醫搶救後不治身亡，震驚全球。就有日本網友指出，今天安倍會被刺殺，原因恐就出在3年前一場演講所導致。

日本網友「鑑定人イシバシ」表示，3年前，也就是令和元年，當時安倍晉三在札幌演講，有一個男的突然走進大聲抗議，要安倍滾回家，隨後警方為維護秩序將男子帶走。未料左派團體展開激烈抗議，大罵警方行為是侵犯人身自由。

「鑑定人イシバシ」指出，剛巧就是今年，地方法院判決警方侵犯人權，導致現在有人靠近演講中的政治人物，警方也無法當場排除，才會導致如今安倍遭近距離槍殺。他認為地方法院的判定就是今天事件的主因，更痛批左派「讚頌民主主義的同時，殊不知反而保障了恐怖主義的自由」。

文章底下也湧入日網友討論：「左派就是亂源」、「左派就是只會活在理想中的白痴」、「說的完全沒錯」，但也有人反駁：「扯太遠了」、「兩件事根本無關」、「不然以後警察隨便抓人就好了」、「隨扈第一時間完全沒反應才是重點吧」。