國內高球桿頭代工二哥明安（8938），8日公布今年6月營收16.02億元，年增31.33％，第二季單季營收49.53億元、以及上半年營收105.01億元，則是創下歷史單季新高、以及H1同期新高的紀錄，下半年開始的7月和8月，客戶已實質下單，因此，營收仍在穩健軌道。

明安8日公布6月營收16.02億元，年增31.33％，第二季單季營收49.53億元，去同期的43.57億元，年增13.68％，今年上半年營收105.01億元，年增25.56％。

明安副董事長劉安晧8日指出，6月營收雖然沒有創新高，但，今年第二季單季營收、以及上半年營收，則是雙雙創下歷史單季新高、以及H1同期新高的紀錄。

整體而言，今年營運可期，下半年看得到的訂單，不會太差，仍然有機會維持在現在的水準，不過，他說，由於這兩年需求增加太快，而代工產能沒有同步大增，因此，下游客戶擔心拿不到貨，都採取預約搶產能的模式。

只是，真正要交的貨，只在2個月之前，才會實際下單，因此，明安7月的單量已滿，8月也OK，劉安晧表示，明安目前的實際單量能見度，就是兩個月，至於9月之後的實際下單量，仍得看未來的市況而定。