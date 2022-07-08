美食-KY（2723）自結6月份合併營收15.6億元，與去年同期比較，衰退幅度收斂至3％以內，係今年二月以來最佳表現。

美食-KY營收回升的關鍵，主要在於大陸市場持續復甦，6月份來自當地的營收已從今年4月低點回升六成以上，同時看好下半年大陸餐飲消費可望持續復甦，帶動美食-KY營收回溫。美國市場則維持穩健成長，4月至6月營收合計，較去年成長近10％，改寫單季歷史新高。法人觀察，北美市場經過連續兩年的快速成長，單季佔美食-KY合併營收的比重首次來到三成以上；而美國市場2023年開始預期將加速展店，未來貢獻的成長動能將益發可觀。

在美國市場，85度C買氣十分熱絡，在去年同期比較基期已墊高的情況下，5月、6月仍連續繳出優於歷年平均的同店正成長，帶動美國營收連續十五個月改寫同期新高。今年上半年累計，美食-KY北美市場的營收規模，與疫情前（2019年）相比，成長幅度來到雙位數；與去年相比，成長更達15％，貢獻美食-KY合併營收已達30％。而北美市場目前僅不到70間的85度C門市，法人預期，明年的營業版圖可望加速擴張，替美食-KY創造重要的成長動能。

在大陸市場，上海自6月1日解封後，大多數85度CC門市已經陸續恢復營業，帶動6月份營收較前月份成長超過9％；但受到各地仍有疫情反覆以及防疫政策的影響，消費人流及買氣仍有落差，同店銷售表現因此低於去年同期，但衰退比率控制在個位數。

展望下半年，法人指出，當局的穩增長政策可望持續收效，失業率、居民收入等指標將逐步修復，疫情緩和也將為餐飲消費復甦創造條件，營運有望逐季回升。台灣85度C於6月份推出全新四款寶可夢蛋糕，有大人小孩都喜歡的皮卡丘、小火龍、伊布等造型；法人指出，當前全民拚防疫，聚會、慶生等場合，在家慶祝最安心，85度C蛋糕產品線可望持續搶攻市占率，帶動業績回溫。