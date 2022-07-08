民進黨雙北市長參選人一直敲不定，今傳出總統蔡英文與無任所大使林佳龍懇談後，林終於點頭轉戰新北市。中廣董事長趙少康今表示「怎麼新北淪為大家的第二選擇？」，新北市民相當不解，但也給予祝福，和侯友宜來場君子之爭。

趙少康今與前台北市議員羅智強共同替國民黨新人議員站台，並針對民進黨推派新北市參選人議題表示，選舉是每個人的權利，但「怎麼新北淪為大家的第二選擇？」，他說新北市是台灣領頭羊、最大的直轄市，照理說民進黨應該要搶著去選，搞半天你推我、我推你，還要一而再再而三的勸說，新北市民會相當不解，很奇怪。

趙少康說道，林佳龍既然接受勸說就好好選，「我們也祝福他，跟侯友宜來場君子之爭，兩人都是強棒，侯友宜也很好，大家各憑本事」。

另外，在桃園市選戰部分，也傳出前台北市議員羅智強上月底和國民黨主席朱立倫吃飯，指桃園市長參選人張善政現在面臨苦戰。對此羅表示，人有大同、必有小異，現在和朱立倫的公約數，就是希望可以扮演民主制衡的中間力量，包含過去這段時間有些摩擦，那是個人的「小異」，但為了「大同」還是能夠放下。

羅智強重申，無論是張善政還是朱立倫，都希望自己能在桃園市長選戰中多盡一份力，其實盡力的方式不只一種，現在就是要告訴大家「不是只有一個羅智強出來，不要讓桃園有一個欺騙、抄襲，毀壞學術尊嚴的不誠實市長來到桃園，傷害桃園」。