台南市本周六、日提供「Novavax免預約接種服務」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本周六、日提供「Novavax免預約接種服務」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市本周六、日提供「Novavax免預約接種服務」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增2417例，市長黃偉哲表示，台南目標希望能夠每天降到2000例以下，他也宣布，中央撥配3萬劑Novavax疫苗，本周六、日（9、10日）全市將開設30場接種站，提供隨到隨打服務。

黃偉哲說，今天新加坡病例數突破1萬例，凡是有新的變種病毒進來，本來已經壓下去的疫情又會上來，國內也有專家提出警示，指出7月底或8月時，台灣Omicron的BA.5就會出現一波疫情，所以我們還是需要努力，希望BA.2能夠壓下來，BA.5不要太快進來。

衛生局指出，為服務有接種COVID-19疫苗需求的市民，台南市本周六日提供「Novavax免預約接種服務」，7月9日在台南市立圖書館永康新總館、白河、東山、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、新化、善化、新市、安定、楠西、仁德、歸仁、南區、北區、安南、中西區等地衛生所。

7月10日則於鹽水武廟宴會廳、玉井青果市場停車場、東區龍山社區活動中心以及後壁、麻豆、六甲、大內、山上、南化、龍崎區等地衛生所。

針對6個月到5歲施打莫德納兒童疫苗，黃偉哲說，中央規畫7月21日開放到各縣市衛生局，將依照中央時間開打，因為是嬰幼兒，會開放診所、衛生所、醫療院所來接種，屆時會請家長在「台南打疫苗」預約。