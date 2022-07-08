安倍晉三遭槍擊搶救不治身亡 享壽67歲

日本前首相安倍晉三今天上午遭槍手槍擊，經過搶救仍不治身亡。消息傳出，民進黨立委鄭運鵬、莊瑞雄、王美惠、蘇治芬、吳思瑤等人都透過臉書表達哀悼，感謝安倍生前為台日友好的付出，堅定在國際上支持台灣，永懷安倍前首相，願您安息。

「遺憾！痛心！」莊瑞雄指出，安倍前首相是堅定的挺台派，也與李登輝前總統有非常深厚的交情；在安倍前首相任內，台日關係有非常穩定的進展；得知安倍前首相遭槍擊搶救不治，感到十分難過與遺憾。

莊瑞雄提到，安倍前首相曾說，「台灣有事就是日本有事」，面對當前威權國家挑戰自由民主秩序的當下，安倍前首相的離去，更令人感到十分不捨。

吳思瑤表示，「感謝您生前為台日友好的付出，堅定在國際上支持台灣。台日將永遠是民主自由戰線的同盟戰友、做彼此互相依靠的好鄰居，願您安息。」

蘇治芬也提到，安倍前首相曾說過：「台灣有事就是日本有事」，不僅是代表台日是堅定的民主夥伴，也同樣認知中國野心的擴張，是周邊國家必須嚴加防範。感謝安倍前首相願意為台灣發聲，未來台日一定會保持友善開放的交流，一起保護民主自由的價值。

王美惠說，這位曾經力挺台灣的好朋友，已經永遠離開我們了，獻上最深的哀悼之意，也感謝安倍前首相，生前為台灣所做的一切。