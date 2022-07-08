王宏恩今辦發片記者會。（羅永銘攝）

金曲歌手王宏恩今（8日）舉辦新專輯《Muskun Kata一起我們》製作紀錄片放映會，現場眾星雲集，好友桑布伊、荒山亮、羅文裕、黃連煜等金曲歌王皆現身支持。專輯收錄他創作新歌〈被你擁抱著〉，會上提及這首歌從思念已逝父親為靈感，王宏恩數度哽咽，表示完成專輯後第一件事是給我媽媽聽這首歌，「她要我下次陪她一起聽、她不要自己一個人聽，就怕想念爸爸」。

王宏恩回想爸爸生前因為駕駛客運，長期熬夜導致身體狀況不佳，10多年前中風後一直不良於行，隨著年紀越來越大、身體多重器官衰竭，爸爸2019年10月因病過世，王宏恩突然感覺失去重要依靠、心裡一座山的角色不見了，「以前總覺得無論在外面受到多少打擊，不管怎麼樣都還有家人在，我至少有個避風港，爸爸過世後加上疫情，讓我一度很恐慌」。

尤其去年7、8月，他喉嚨突然沒聲音，求助很多間大醫院都檢查不出原因，一度擔必自己的音樂路是不是到此為止，「最嚴重是去年底到今年初，發現自己有恐慌症狀，負面情緒一直衝出來，還會自己打自己，藉著疼痛來壓抑自己的情緒」。今年一月他受邀演唱公益活動，竟成他出道以來第一次對嘴演出，「因為答應了不能拒絕，我站在台上第一次有度日如年的感覺，唱完更加恨自己」，直到今年農曆過年，他從家人歡樂聲中找回自信心及安全感，深知無論自己變得如何都還有家人在，因此釋放壓力、逐漸恢復聲音，目前已恢復6、7成。

他相隔22年再發行族語專輯，這次斥資4、500萬打造新專輯，作品廣獲圈內友人喜愛，他笑說：「黑人（陳建州）虧我做音樂都不理朋友，邀我去看球賽我都沒出現，他有問我到底怎麼回事，後來才告訴他我喉嚨出問題，他也是想辦法到處問朋友有什麼解決方式，范范也有給我建議。」他也求助天王好友王力宏，4、5月時雙方透過視訊聊天，當時王力宏正與李靚蕾鬧離婚風波，王宏恩說：「看到他真的瘦很多，他給我很多鼓勵，告訴我喉嚨問題要有耐心，也提醒我要多喝水、早睡，我們互相鼓勵。」特地傳了收錄在專輯中的歌曲〈被你擁抱著〉鼓勵對方，王力宏聽了大受感動，立刻回傳訊息表達感謝。

紀錄片中，王宏恩前往拜訪崁頂教會的部落長老們，以布農族合音演繹古調詩歌。王宏恩的媽媽也在紀錄片中感慨，部落文化因未能傳承而逐漸凋零，「會唱合音的人越來越少了」。片中出現他與小朋友相處的溫暖畫面，這個月底王宏恩即將迎接47歲生日，問起感情狀態？他坦言目前有穩定交往的圈外對象，2人交往4年，王媽媽不時催婚小倆口，但他希望先完成音樂上的階段性任務再考慮成家，「有申請到文化部補助，所以明年如果順利會再做一張國語專輯」。