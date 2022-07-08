日本據前首相安倍晉三在奈良市演講時遭槍擊，據調查人員表示，嫌疑人使用的槍支為自製霰彈槍。現場畫面看來安倍受傷很重，據報導已傷重不治身亡。大陸專家分析指出，現場影片顯示行兇者可能使用的是一把改造的霰彈槍，在日本歷史上，此類槍械已經第3次造成嚴重傷亡事件。

日本《共同社》引述奈良縣警方表示，嫌疑人使用一把手持改造槍支擊中安倍左胸與頸部。現場NHK記者疑似聽見2聲槍響。安倍晉三在送上救護車時尚有意識，但送醫急救後不久傳出搶徵無效，已於傍晚時分宣告死亡。

handmade gun or this big fat double barrel handheld pistol?

That should be hard to get in Japan.#安倍晋三 #abe pic.twitter.com/RA7T9vdQOF — silenthills (@silenth03935189) July 8, 2022

陸媒《鳳凰網》指出，刺殺安倍晉三的自製槍支究竟是何種槍支引起許多人議論，從現場畫面看來，槍手使用一把無槍托、外形短小的自製槍械，其功能比較接近霰彈槍。專家分析稱，從槍手射擊的影像來看，開槍時槍口冒出黑煙，應屬填裝黑火藥的土製槍械。而如果是手槍，使用的制式彈藥應該是無煙火藥，擊發時僅會有少量白色煙霧。

因此根據現有資料推測，槍手使用槍械有兩種可能：一是自製黑火藥槍械。這種槍械原理很簡單，就是在一端封閉的金屬管內裝填黑火藥作為發射藥，再裝填鋼珠等作為彈丸，使用打火機的電打火裝置即可擊發。為了增加擊殺效果，通常使用雙管為主的多管佈局。其次是經過截短改造的制式槍械，將獵槍的槍托與槍管截短，通常會使用12口徑的制式霰彈。

按上述2種槍械，在定義上都是屬於霰彈槍。這兩款槍械受限於自行製作以及改裝，遠距離射擊能力會被極大削弱，而且遠射能力原本就不強，但近距離使用容易造成較大的傷害。這次安倍晉三中彈後隨即喪失意識，送醫後不久即宣告死亡，若從刺殺的角度看，可說是選對了武器。

The suspect Yamagami Tetsuya (山上徹也) in the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is a former member of Japanese Maritime Self-Defense Force, according to Fuji TV.



Local media said he used a handmade gun to shoot Abe.pic.twitter.com/KeSoSoDofI — 吴小平 (@SilingWu) July 8, 2022

專家分析指出 ，回溯日本歷史會發現，此次或許是霰彈槍這種獨特槍械第3次重創日本了。日本史上給社會留下最嚴重心理陰影的兇殺案件應是1938年的津山30人屠殺事件，當時做案的都井睦雄為報復社會歧視，一夜間殺害了30人，另有3人輕重傷，最後兇手自戕而亡。都井睦雄行兇過程中使用的除了1把利斧、1把武士刀外，就是1把白朗寧12口徑的5發霰彈槍。

此外，二戰期間1942年10月24日瓜達卡納爾島血戰中，參戰日軍回憶當時進攻時先遭機槍掃射，好不容易衝進美軍戰壕時，卻又遭到霰彈槍的致命攻擊。當時美軍使用的是溫徹斯特M1897型霰彈槍，這種適合近距離射殺大型獵物的武器，對當時的日軍造成巨大的陰影。它主要用於叢林、城鎮等複雜地形遭遇戰、伏擊戰等突發戰鬥中殺傷近距離目標。大多數國家主要作為警用武器和特種武器，在民間也被大量用作狩獵和射擊比賽用槍。