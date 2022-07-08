為協助旅館業者度過疫情難關，國家住都中心、兆基企業共同合作推動「旅館轉社宅」專案，首案鎖定台北市松山區五星級飯店王朝飯店，兆基斥資將近2000萬，將飯店A區其中10層樓300間客房打造成「兆基好宅─敦北館」，提供美輪美奐的300間社宅，最快8月1日可以入住。

兆基斥資將近2000萬，將飯店A區其中10層樓300間客房打造成「兆基好宅─敦北館」，提供美輪美奐的300間社宅，最快8月1日可以入住。(卜彥之攝)

旅館轉社宅首例揭牌儀式8日在王朝飯店舉行，在內政部次長花敬群、兆基企業董事長李建成、營建署副署長陳繼鳴、國家住都中心執行長黃景茂、茹曦飯店總經理孫致堅（原王朝飯店）、市議員洪健益、估價師全聯會理事長郭國任、建築師全聯會理事長劉國隆等產官學界人士見證下，象徵社會住宅踏出新的一步。

「旅館轉社宅」全國首案8日在王朝飯店舉行揭幕儀式，由兆基企業將王朝飯店打造成「兆基好宅─敦北館」，提供美輪美奐的300間社宅，包括在內政部次長花敬群、兆基企業董事長李建成、營建署副署長陳繼鳴、國家住都中心執行長黃景茂、茹曦飯店總經理孫致堅（原王朝飯店）等產官學界人士見證下，象徵社會住宅踏出新的一步。（卜彥之攝）

國家住都中心指出，本案位於台北市松山區王朝大酒店A區，緊鄰敦化北路及南京東路商圈，交通便利，距捷運南京復興站及台北小巨蛋站步行距離僅約300公尺，生活機能完善。房間內配置飯店的家具、冰箱，另外公共區域設有投幣洗衣房、垃圾集中室與寬敞交誼廳等，具備良好安全的居住環境。

花敬群致詞時指出，台北市社會住宅嚴重不足，再加上疫情重創旅館業，政府思考如何幫助業者回復以往生機，滿足民眾的居住需求，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與相關部會腦力激盪，希望引進民間力量，共同創造更多社宅數量。

這次感謝兆基企業協助，將王朝大飯店A區6到16樓300間房成功轉型社宅，提供包租代管服務，政府也提出房屋稅、地價稅及營業稅等稅費減免優惠，讓旅館業者在疫情下能有獲利機會，未來期盼更多旅館業者加入社宅行列。

李建成表示，兆基希望維持青年居住品質與居住正義，6年前積極參與社會住宅包租代管計畫，獲得政府的資源協助，本於取於社會用於社會的精神，回饋更多的社宅量能，媒合弱勢群族找到棲身處所。

多年來兆基已成為社會住宅包租代管第一品牌，他期許延續企業信念，服務更多民眾，這次取名為「兆基好宅」，希望入住的朋友如同住在自宅般舒適，想一直宅在家。

李建成表示，這次取名為「兆基好宅」，希望入住的朋友如同住在自宅般舒適，想一直宅在家。(卜彥之攝)

兆基企業指出，這次耗費將近2000萬元重新裝潢公共空間，包含洗衣、烘衣間、用餐區及安全升級，房間則保持飯店原貌，打造成美輪美奐的社會住宅，並取名為「兆基好宅─敦北館」。

兆基企業指出，這次耗費將近2000萬元重新裝潢公共空間，包含洗衣、烘衣間、用餐區及安全升級，圖為採光良好的用餐區。(卜彥之攝)

住都中心指出，7/13至7/22開始受理民眾申請，7/23起可辦理看屋、選屋及簽約公證等，最快可於8/1起租入住，相關招租詳細資訊可前往「國家住宅及都市更新中心」官網查詢，或電洽專線0989-526-291。