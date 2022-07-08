111年6月海關進出口貿易初步統計，俄烏戰爭未解、疫情反覆，通膨持續，都加劇壓力，不過新興科技應用與數位轉型商機延續，車用電子有支撐，美系行動終端產品出貨拉抬，缺料狀況逐漸緩解，以及出口產品價格調漲效益，6月總出口達422.0億美元，出口居亞洲四小龍居首位，創歷年單月次佳，年增15.2%，連續24個月正成長，也創下歷史第三長周期，且近十年最長。

在國際物價上升、出口引申需求及半導體設備增購之帶動下，進口以375.6億美元寫下單月第3高，年增19.2%，進口也連續20個月正成長。累計1至6月，出口年增19.2%，進口增24.8%。

展望未來，隨各國防疫措施相繼朝向全面開放，有利全球經貿往來，高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用前景續受看好，國內半導體廠商亦積極擴充先進製程產能，加以即將進入外貿旺季，皆可望維繫我國下半年出口能量，惟俄烏衝突未歇、通膨壓力升高、終端和消費性產品需求下滑、新冠疫情反覆、供應鏈瓶頸、大陸疫情擴大且堅持清零等變數依然牽制國際經濟情勢，有待密切關注後續發展。

統計處處長蔡美娜表示，目前主要國家PMI榮枯線50稍微高一點，歸納產業消息，看法保守有增加趨勢，都有庫存調整狀況，下半年審慎，產業雜音，並對消費性產品不會太樂觀，其中DRAM廠對市況認為未來三至四季都會有修正，最快要等到明年；不過車用、伺服器等穩定均是產業共識。

蔡美娜表示，下半年也將面臨高基期挑戰，預估第三季起出口年增率進入緩降坡，第四季年增估個位數。本月7月來看，按季節性走勢，單月出口值有機會創下歷年最強七月是沒問題，預估在歷年次高至四高紀錄區間，年增評估10-13%區間。

6月主要貨品出口動能不一，其中礦產品獲益於油價維持高檔，出口成長1.1倍，運輸工具受惠歐美市場對汽車與腳踏車零配件需求強勁，年增42.5%，基本金屬及其製品、電子零組件各年增24.8%、19.0%；光學器材則因消費性電子產品走疲，拖累面板價格重挫，年減25.7%，塑橡膠及其製品亦減4.4%。累計1至6月，除光學器材出口年減20.5%外，餘均呈正成長，以礦產品年增91.8%最高。

主要市場方面，6月對日本、東協出口雙雙刷新單月最高紀錄，分別年增35.3%、27.2%，對美國創單月次高規模，年增27.9%，對歐洲增25.1%；對中國大陸與香港出口則轉呈下滑4.5%，終止連續28個月正成長。累計1至6月對五大市場出口值均創同期新高，年增率以對陸港成長9.5%最弱，其餘4市場皆增逾2成，以對美國年增29.5%居首。當中歐美車市回溫、電動車發展利多、疫後車用新常態，都讓零附件順勢成長。而單月對大陸出口下滑，創108年4月以來最低水準，主要是因為，雖然官方復工，但不是這麼順暢，可能是緩慢復工；有看到大陸遞延需求有出現，但大部分廠商狀況，並未出現全面恢復正常水準，對封控生產影響並沒有全面消失，影響仍餘波盪漾。