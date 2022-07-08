遊戲股陸續公布營收，在無新遊戲大作加持以及暑假前的期末考等淡季因素，普遍呈現下滑。其中，智冠(5478)6月營收4.73億元，年減34％；遊戲橘子(6180)去年新作《彈射世界》完整貢獻當月營收以致基期較高，6月營收8.3億元，年減10％；傳奇(4994)6月營收1.58億元，年減30％。

累計營收部分，上半年智冠累計營收29.21億元，年減18％；橘子上半年營收58億元，年增6％，主要受惠《新楓之谷》及主力遊戲營運表現穩健；傳奇上半年營收10.73億元，年減26％。

迎接暑假檔期，智冠子公司網龍旗下手遊《天子傳奇S》將於本周末開放仙盟攻城戰「洞天福地－爭奪戰」搶先體驗，旗下《吞食天地M》、《飄流幻境Online羅德島傳說》等多款遊戲也陸續祭出暑期優惠活動。遊戲改版計畫方面，遊戲新幹線《古劍奇譚網路版》將於下週改版加入全新野外場景、小隊秘境、團隊秘境、鬥法活動等眾多內容，與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳M》也預計於本月推出全新地域、士兵轉職及副本等玩法，帶動營運增溫。

此外，遊戲新幹線成立20年之際，於本月盛大開啟『駛於夢想，轉動二十』20週年系列活動，推出連結全新數位體驗的「GFi賦能平台」，並聯合旗下多款經典遊戲帶來全新玩法企畫。

橘子旗下《天堂M》6月下旬首次推出雙近戰職業「騎士＆黑妖逆襲」大改版，並公布代言人為台灣巨砲陳金鋒；《新楓之谷》則於月中啟動17周年慶預熱活動，月底推出「冒險家」全職業改版，效益將延續至暑假。

進入暑假旺季，集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」將於7/11以線上形式正式啟動，將集結旗下人氣遊戲產品、以beanfun!為核心串聯集團各服務，推出豐富的互動闖關活動及娛樂節目內容。

傳奇6月合併營業利益為0.13億元，稅前利益0.12億元，稅前每股盈餘為0.11元，累計上半年稅前利益0.54億元，稅前每股盈餘為0.49元。