奈良縣立醫科大學附屬醫院於傍晚6點招開記者會

日本當地時間5點03分前首相安倍晉三宣告不治，享壽67歲。奈良縣立醫科大學稍早舉行記者會指出，「子彈穿安倍先生的透胸口，深度足以接近心臟，我們還在心臟發現一個很大的洞」。據悉手術過程中大量失血一度無法止住，院方證實死因為失血過多。

根據《日經新聞》報導，院方稱安倍先生脖子上有兩處傷口，胸部槍傷深及心臟，手術過程大量輸血，搶救約莫4個半小時後宣告不治。

急診科福島秀吉醫師表示，「遺體內並未發現彈片殘留，當下可能已經穿透過去。」