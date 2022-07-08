桃園平鎮核心新成屋「宜雄丰疆」 低總價增值空間大

桃園市平鎮區上中豐路南勢一段路宜雄建設全新成屋案「宜雄丰疆」，周邊商家、餐廳、銀行生活機能完整，交通四通八達，距離台66線僅5分鐘車程，快速接軌北二高、一高，低總價未來增值空間大，吸引在地首購上班族。

中豐路南勢一段132號旁「宜雄丰疆」，全案基地面積約1003坪，由誠永營造、宜雄建設投資興建，共有三棟地上14層、地下3層大樓共117戶住家，以及8戶店面，外型為巴洛克風格的崗石建築，大氣典雅。

本案分為28到30坪2房、35坪2+1房、43到44坪3房，以及53坪4房產品，小坪數至少有兩套衛浴設備，方便性十足。大坪數為三面採光，其餘分別為單面與雙面採光。由於大樓退縮，加上周邊都是平房，中樓層以上即有遼闊視野。

「宜雄丰疆」2房產品。(圖/宜雄丰疆提供)

專案經理呂昭志指出，全案建材講究，現在人注重隱私，採取中空樓板隔絕噪音，地板為大片拋光石英磚、搭配最新卡扣式超耐磨木地板；選用力霸氣密窗搭配環保節能強化膠合玻璃，林內經典櫥具、TOTO精品衛浴、美式知名品牌免治馬桶、日本Panasonic暖風機，可謂一時之選。

公設集中在一樓，更是本案的最大亮點，一樓為挑高6米4大廳物管櫃台，比照豪宅等級，氣勢磅礡大氣，側面規劃兒童遊戲區、多功能教室、KTV、健身房、SPA水療、蒸氣室與烤箱，以及無邊際水池。近來農園樂興起，頂樓還設有空中菜園、以及可供推桿的小型果嶺，住戶運動休閒之餘，也能欣賞無敵棟距，徹底放鬆身心。

SPA水療室。(圖/宜雄丰疆提供)

呂昭志強調，本案最吸引人之處在於交通完善、生活機能豐富，各項食衣住行育樂都在5分鐘車程內完成。例如距離大潤發3分鐘車程、家樂福4分鐘；中豐路商圈、山仔頂傳統市場、黃昏市場在同樣車程範圍內；開車到南勢國小、平南國中等明星學區，以及熱門的平鎮國民運動中心都在5分鐘完成，滿足一家各年齡層的需求。

另外，宜雄丰疆位於平鎮核心地區，交通四通八達，通勤族上下班開車透過66快速道路，快速接軌國道一號與國道二號，南來北往非常便捷，可省下不少交通時間，是買家選購的主要原因。

呂昭志分析，本案開價33萬，雖略高於周邊建案，但憑著交通便捷、周邊機能完善以及明星學區等優異條件，未來增值潛力高，每周約有10多組賞屋客到場，並未受到疫情、央行升息影響買氣，整體銷售狀況穩定。

宜雄丰疆

基地地址：桃園市平鎮區中豐路南勢一段132號

賓客專線：(03) 4691313