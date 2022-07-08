連鎖餐飲揚秦國際企業（2755）今（8）日公布今年6月及第二季自結營收，6月營收1.57億元，年增29.12％，創同期新高，並為單月歷史次高。第二季營收4.66億元，較第一季成長8.12％，較去年同期成長21.36％，創單季歷史新高。累計今年上半年營收共8.97億元，年增17.71％，也為歷史同期新高。

展望後市，全球高通膨危機促使原物料及運輸成本持續上揚，依然是影響餐飲業未來發展的隱憂。揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，在國內疫情與通膨雙重影響下，使得創業市場趨於觀望，但各商圈也陸續釋出好的點位，有助於重新盤整商圈營運布局，疫情趨緩後，早午餐產業將進入新一波的品牌競爭。截至目前，麥味登總店數849家，炸雞大獅海內外店數73家。

卓靖倫表示，六月正值本土疫情高原期，居家上班與上學的人數增加，住宅區周邊的早午餐消費力提升，帶動麥味登營收上揚。與病共存的政策下，門市與消費者的防疫觀念已趨成熟，早午餐產業受疫情影響的效應轉弱。而麥味登以健康為訴求、主打原形食物的獨有餐點「原塊嫩雞」系列，採用穀研所驗證「100％無添加潔淨標章」的超秦肉品鹽漬胸排，最高潔淨等級的食材讓麥味登的餐點更為防疫力加分。

揚秦國際企業及旗下品牌「麥味登」在六月中旬雙雙榮獲國家品牌玉山獎的「傑出企業獎」及「人氣品牌獎」，而七月甫公布的「臺灣服務業大評鑑」，麥味登則是再度拿下西式早餐類別冠軍，蟬聯兩屆服務金牌獎。卓靖倫表示，麥味登品牌的經營實績，不僅獲得「玉山獎」產官學界評審的認可，而透過神秘客團隊匿名稽查的「臺灣服務業大評鑑」更驗證了麥味登在疫情之下，與時俱進的服務方式，深獲消費者滿意與信賴。