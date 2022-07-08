環保署昨（7）日進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，即便台電提出東移新方案，仍遭「打槍」要求補件再審，第四接收站議題再度發酵。對此，經濟部長王美花8日表示，台電會儘速補充、讓委員了解新方案是如何兼顧供電與環境保護。

王美花出席「產業碳中和聯盟成立大會」會前受訪時，針對協和電廠昨日環評初審未過關的議題。由於協和電廠腹地不足，需要依靠填海造陸來增加接收站空間，她表示，環評委員先前請台電再思考看看，能不能有對環境衝擊較少一點的方案，台電花了很多時間去做相關調查研究，提出東移方案，不僅縮小了填方範圍，也減少對環境的衝擊，「大家關心的珊瑚、大海扇的問題都避開」，由於這方案是第一次提出，環評委員也希望台電可以有多一些的補充，這部分台電會儘速補充資料。

歐盟近日決議將核能納入綠能種類之一，王美花表示，台灣並不是躁進去廢核，而是讓目前現役的核電廠使用到可使用年限為止，但國內也面臨到使用核能的後端核廢料問題，「這要先取得共識」，地方政府也要跟中央合作，像現在遇到核二廠燃料池拿不出來的情形，就要思考怎麼樣來使用核能，「核廢料也是最大問題所在」。

另外，外界擔心國際原物料持續走高，恐怕9月電價審議委員會又會決議10月電價續漲。對此，王美花表示，屆時電價審議委員會再評估，觀察國內國際趨勢，目前不曉得十月怎麼開。