台鋼集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109）8日公告，6月份自結合併營收為2,150萬元、年增30％，累計前六個月合併營收為1億4,579萬元、年增38％。

加捷指出，隨著疫情逐步走向與病毒共存的生活型態，提升保護力是民眾此刻最迫切的需求，加捷表示，根據消費者使用回饋，牛樟芝與甲魚精系列產品在抗疫期間具有一定程度的保護力，所以為了守護辛勞的醫護人員與為全民防疫盡一份心力，加捷生醫特別推出兩項優惠活動。

其中，醫護人員憑識別證可享護肝認證Antromax牛樟芝菌絲體膠囊7折。一般民眾只要購買牛樟芝菌絲體精粹就享第二件五折優惠，而且出示疫苗三劑證明還可享甲魚精-P3290元優惠價，活動從即日起開始到7月31日止。

加捷表示，今年加捷產品陸續獲得國內外獎項，其中牛樟芝菌絲體精粹榮獲2022世界品質評鑑大賞，「甲魚精-P」、「芝麻香穗EX」、「甲勇勇錠」、「圓魚精粹」也獲此殊榮。加捷持續研發並推出適合國人體質的保健食品，守護民眾健康。

7月底，加捷將領軍旗下電商產品參與美容保養生技保健大展，讓加捷的好產品與更多的民眾分享，展覽從7/28（四）-7/31（日）為期四天，活動現場將推出飲料BAR，把產品變成好喝的特調飲品，現場只要加入加捷生醫社群，就能免費帶走產品體驗組或特調飲品。