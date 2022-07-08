美國聯邦參議員史考特來台訪問，行政院長蘇貞昌今（8）日下午親自接見並指出，希望在台美21世紀貿易倡議的架構下，增強雙邊自由貿易。史考特除了肯定台灣經濟繁榮，也承諾會盡一己之力，幫助台灣企業享受繁榮，也希望讓美國企業找到更多投資台灣機會，並協助洽簽台美投資協議。

蘇貞昌致詞時說，2021年疫情嚴重的時候，美國兩度捐贈疫苗給台灣，是是很實質幫助，加上參議員在國會多次提案，對台灣各方面給與最好的支持，也對台灣參與印太架構、支持台美雙邊貿易協定，給台灣最好的支持，表達感謝。

蘇貞昌說，台美都堅持自由民主價值，可以看到烏俄戰爭，對鄰國肆無忌憚的侵略，中國大陸也一直以軍機繞台，對台灣有最大威脅，破壞和平自由與經濟秩序，還企圖以武力併吞台灣，違反世界普世價值。台灣會堅定自我防衛，對於參議員在國會為台灣發聲，表示感謝，並希望可以各方面力挺台灣，讓台美同樣堅持自由民主價值，和平穩定秩序不受破壞，維持世界和區域和平。

蘇貞昌也表示，台灣在疫情影響下，經濟仍有很亮眼成績，台灣半導體、電子產品，在世界供應鏈有非常有意義貢獻，會持續努力，希望在台美21世紀貿易倡議架構下，台美間能更增強雙邊自由貿易還有各方面進展。期待對台美兩國互惠、互利，希望參議員可以多促進雙邊進展。

史考特則在致詞時回應，肯定台灣經濟方面有卓越成績，尤其疫情成就在國際首屈一指。他說，台美都重視自由，台灣企業在美國大受好評，台灣企業非常努力且團結，先前台灣企業訪問美國，在華府，受到熱烈歡迎。

史考特表示，台灣的自由，不管是對佛羅里達州還是美國人民都很重要，會盡最大力量保障台灣自我防衛能力，大陸做了甚麼事情，相信台灣都有自我防衛能力，美國也會提供能力保護台灣。

史考特還說，自己來自商務背景，看到商業成就很樂見也很重視，台灣政府很努力透過經濟資源保障台灣經濟繁榮，尤其是企業方面繁榮，所以會盡一己之力，幫助台灣企業享受繁榮，也希望幫助美國企業找到更多投資台灣機會，還有台灣企業投資美國機會。

史考特說，除了協助洽簽投資協議，也會跟其他熱愛自由國家洽簽投資協議。他也提到，該次來訪最重要的目的希望跟台灣各界可以建立良好關係，有任何需要幫忙的都可以向他請求。他也期待繼續打造台美雙方夥伴關係。