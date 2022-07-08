性感女星瑤瑤(黃喬歆)曾是黑澀會美眉的一員，憑藉美艷外表和直爽性格受到大批粉絲喜愛，人氣火紅的她經常上遍各大綜藝節目，也很懂得用社群狂PO火辣美照疼愛粉絲眼睛，近日她曬出上節目的照片，由上往下拍出超邪惡視角，胸前一小片布料，幾乎遮不住F級雙峰，超巨外觀立刻引起網友熱議。

近日瑤瑤在社群PO出性感美照，引來不少男網友的歡呼聲，照片中，她將一頭及肩長髮散落，臉蛋畫上精緻妝容，還穿上紫色泳裝擺弄好身材，視線由脖子處緩緩向下移動，先是看見她的誘人鎖骨，再來就是F級深邃事業線，泳裝布料外的弧線白皙可見，而她又是近拍拍攝，上圍份量更顯得巨大驚人。

瑤瑤上節目穿葡萄色泳裝亮相。(圖/瑤瑤 FB)

瑤瑤露齒燦笑引起粉絲暴動。(圖/瑤瑤 FB)

由於最近天氣較為炎熱，瑤瑤也在社群寫下：「熱死啦」，還不忘配上4個太陽表情符號，身後錄製節目的紅色看板，似乎也呼應著她的體溫，讓她全身變得火熱滾燙，連同粉絲隔著螢幕也感受得到；之後她也露出牙齒燦笑，搭配紫色泳裝內的Ｑ彈內容物一起，讓粉絲炎炎夏日有冰淇淋可吃，散去不少熱氣。

粉絲們看見瑤瑤這位夏日美人穿泳衣，紛紛展開熱烈回應：「我要補血了，鼻血噴滿地了」、「真的是很熱，真的很需要吃吃冰淇淋」、「傳說中的雙事業線」、「看完覺得溫度又上升了」、「巨峰葡萄」、「我也很熱，不是天氣，是慾火」、「熱熱就是要穿少少！瑤瑤長輩觀念正確」、「這女人深不可測...厲害了」。