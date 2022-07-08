新黨桃園市議員參選人游智彬8日在桃園市府門口上演行動劇，批評桃園市長參選人林智堅論文門，也指桃園市長鄭文燦對不起桃園子弟。（賴佑維攝）

新黨桃園市議員參選人游智彬8日在桃園市府門口上演行動劇，批評桃園市長參選人林智堅論文門，也指桃園市長鄭文燦對不起桃園子弟，找林智堅是「引清兵入關統治桃園」。桃園市新聞處長詹賀舜反擊，指行動劇搞錯對象，刻意抹黑恐貽笑大方。

新黨發言人、律師陳麗玲表示，林智堅報告一字不漏，錯字都抄錯。而論文真假象徵人格的高尚與否，讓這樣的人帶領桃園市政真的好嗎？游智彬也說，政治人物基本的誠信基礎，是論文不能抄襲，反映出台灣學術環境非常惡劣，而國安局長陳明通擔任教授時，學生有鄭文燦、林智堅，都是權貴，這些權貴是不是利用台大學術光環達到政治目的。

游智彬又說，桃園市有220萬優秀人才，難道沒有比林智堅更優秀嗎？是不是有不可告人祕密需要林智堅掩飾。他也批，鄭文燦8年桃園負債1000多億，質疑鄭文燦8年執政有無不法行為，為什麼非林智堅不可？游智彬又說，鄭文燦抹煞桃園要勤奮參選桃園市長的在地子弟，鄭文燦對不起桃園子弟。他執政8年，卻引清兵入關統治桃園。

游智彬表示，桃園財政問題惡化非常嚴重，林智堅到底何德何能，目前治理的新竹市人口45萬，還不如桃園市的桃園區45萬7000人。游說，有許多疑問啟人疑竇，他也將開自媒體，每天晚上8點「打燦抓堅」，一一爆料市府黑幕。

詹賀舜表示，截至6月底，桃園市長短期債務約240億，是六都最低，且低於2014年鄭文燦上任時的262億元，請參選人不要為了選舉惡意抹黑。若自稱市政精算師，卻不加查證，刻意抹黑孔貽笑大方。另對於林智堅的論文，相關人已經詢司法程序提出告訴，該議題也與市政無關，在市府前上演行動劇是搞錯對象，可以理解是為了選舉嘩眾取寵的方式博取聲量，但呼籲回歸市政、理性監督。