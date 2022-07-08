新竹縣8日新增742例COVID-19本土確診案例，分別為335名男性和407名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下125人、65歲以上67人，多集中18歲至64歲青壯年，約占69％。統計至7月7日為止，新竹縣今年累計確診人數10萬704人。

新增742例地區分布為竹北市297例、竹東鎮121例、湖口鄉100例、新豐鄉90例、新埔鎮33例、關西鎮32例、芎林鄉26例、橫山鄉10例、寶山鄉21例、北埔鄉5例、峨眉鄉4例、尖石鄉0例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離874人，居家照護列管人數2818人。

中央宣布首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗已於前天抵台，預計7月21日起配送各縣市政府，提供6個月至5歲幼兒基礎劑接種使用，並建議幼兒經醫師評估後接種莫德納疫苗，且建議接種2劑，每劑0.25ml，2劑間隔4-8周以上。新竹縣已規畫只要中央決定撥補疫苗期程，就會盡快以下列3種方式施打：

一、各合約醫療院所門診或衛生所，經醫師評估後接種。

二、視情況由醫院開設接種站，經醫師評估後接種。

三、依據幼托園所意願，安排醫療團隊入園接種。

竹縣周末開設兩場Novavax疫苗社區接種站專案，18歲以上民眾均可線上預約接種。大安醫院9日（星期六）上午9時至11時在新竹縣婦幼館；新仁醫院10日（星期日）上午8時30分至12時在竹北里集會所，請符合接種鄉親線上預約安排接種。

竹縣各合約醫療院所和鄉鎮市衛生所持續接種各廠牌、各劑次疫苗，下周衛生所接種行程已做好規畫，請鄉親多加利用，請至竹縣疫苗地圖查詢，及竹縣疫苗預約入口網線上預約施打。縣長楊文科提醒，凡設籍新竹縣滿65歲以上及原住民55歲以上的長者，在新竹縣新冠疫苗合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所及社區接種站，施打任何廠牌疫苗，不論劑次，可以現場領取1000元全聯禮券＋2劑快篩試劑。

疾管署說明，猴痘傳播對象具侷限性、多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關。鑑於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署於6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，以強化猴痘的疾病監測及防治，並持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，也積極與國際藥廠洽談採購第3代天花疫苗及抗病毒藥物。