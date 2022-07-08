繼長榮(2603)後，陽明(2609)公布6月營收也創下歷史新高，單月營收387.11億元，月增14.28％，年增40.58％。陽明指出，5月受大陸疫情封控及五一長假影響整體運量，導致營收減少，6月艙位供給與運量回升，帶動營收突破3月378.63億元的歷史高點。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長為4.3％，2022年預估需求成長為4.9％；2023年預估供給成長為8.0％，2023年預估需求成長為4.5％。

陽明表示，供應鏈問題仍持續影響運輸物流與碼頭作業，近期全球各地相繼發生因通膨壓力升高所引發的罷工事件，再度為尚未恢復正常的全球供應鏈帶來衝擊。

隨著大陸上海地區全面解封，物流與出貨恢復，市場需求狀況逐步回穩，且第三季屬傳統海運出貨旺季。惟近期美國大型零售商受通膨影響消費需求及高庫存引發市場擔憂不利因素仍存在，第三季海運市況發展尚待觀察。