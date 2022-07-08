日本前首相安倍晉三今遭槍擊，前總統馬英九辦公室表示，馬對此感到相當震驚與悲傷，願逝者安息，也譴責暴力行為，並向安倍夫人與家屬表達最深切哀悼。國民黨則指出，所有不理性、違法的暴力行為，都違反民主法治社會基本原則。

國民黨表示，遺憾日本失去了一位有力的領導者、政治家，台灣也失去一位長期支持的老朋友，除了表達深切的不捨，也期望真相早日水落石出，以慰安倍晉三前首相的在天之靈，也還給家屬與世人一個交代。

國民黨指出，安倍晉三生前對台日雙方友好關係貢獻心力，去年台灣本土疫情爆發、疫苗數量極度不足下，還推動日本政府5度贈送、共390萬劑AZ疫苗予台灣；2010、2011年兩度以卸任首相的身分訪問台灣，與時任中華民國總統的馬英九會面，就台日交流與產業合作交換許多意見。

國民黨表示，對於安倍搶救不治離世，全黨都感到十分遺憾、悲痛，國民黨謹向安倍前首相的家屬表達最深切的哀悼與慰問之意：民主社會最高價值應是理性、和平、非暴力的對話與討論，嚴正反對並嚴厲譴責任何形式違法暴力行為。