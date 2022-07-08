韓國女神宋慧喬在2019年和宋仲基離婚後，恢復單身且滿40歲的她外表狀態都保持得極佳，但日前她出席時裝周零修圖照片曝光，看到雙頰凹陷、臉上紋路明顯看起來老了；不過，宋慧喬昨（7日）曬出最新造型，頂著學生頭嫩到不行，更展現一雙白皙美腿，絕美狀態直接打臉酸民。

宋慧喬人氣絲毫沒有因為離婚受到影響，戲劇工作和代言幾乎沒間斷，近期更飛到法國巴黎參加時尚活動，日前穿著黑色深V長裙現身，紮起頭髮俐落模樣驚艷全場；但有些網友卻很嚴格，發現其中幾張沒有修圖的照片，宋慧喬法令紋明顯又雙頰凹陷，表示「這不就是開始衰老的跡象」。

宋慧喬學生頭造型打臉那些說她老了的酸民。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

昨日宋慧喬換了一套造型，頂著中分學生頭超逆齡，身上則是一套卡其色套裝，坐在一旁看秀，展現一雙白皙美腿，臉上掛著自信神情望向鏡頭，完全看不出來已經是40歲的女人；大票粉絲被宋慧喬絕美狀態電暈，激讚「說她老的人要去看眼科」、「明明就嫩出水」、「沒想到女神那麼適合短髮，漂亮的人怎樣都漂亮」。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，更登上事業巔峰，成為韓劇頂流女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓所有觀眾都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，恢復單身後各自展開新生活，兩人有新作品也都會引起熱議。