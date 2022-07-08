雲品〈2748〉今（８）公告6月合併營收為1.17億元，年增309％，1～6月累計合併營收為8.81億元，年增21％。

展望後市，因應疫情發展與與邊境解封在即，雲品旗下君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭也積極規畫海外入境觀光住房產品，並積極與各大國際OTA與旅行社，布局國際旅客的散客訂房，並同步因應「悠遊國旅」補助政策推出住房加碼活動，也透過「無條件取消」的宴席預訂政策積極接單，力拚下半年動能不斷。

雲品表示，由於去年新冠肺炎疫情對國內觀光業造成嚴重衝擊，因此，雲品溫泉酒店與君品酒店的客房營運也陸續於5月底起配合防疫政策自主性休館，使得去年的比較基期較低，而今年雖然遭逢本土變種病毒疫情干擾，雲品仍在國人旅遊住房、餐飲與宴會事業上積極拓展業務，繳出了年增309％的表現。

雲品進一步表示，為了刺激受到本土疫情干擾的國內工商活動與宴會市場，雲品特別於六月起祭出業界條件最優的宴會定型化契約，從婚宴訂席政策開始進行變革，更加碼了尾牙與春酒同步跟進無條件取消，到活動辦理前的前10天可退還100％訂金，帶動了產業的產品創新與售後服務，更增加了雲品下半年與明年上半年的宴會銷售。

看好綠能商機與永續旅遊市場，雲品國際與台泥綠能合作的委託經營案「紅葉谷溫泉綠能園區」將於今年第三季試營運，本月正著手進行工程驗收階段，將與台東縣延平鄉的住民與業者共同合作，一起提升整個延平鄉的觀光資源，實踐在地關懷與地方創生等具體作為。