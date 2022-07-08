日本前首相安倍晉三今（8日）出席活動，進行街頭演講時遭槍擊不幸身亡，國民黨立委陳以信在臉書回憶，安倍晉三首位造訪忠烈祠的日本前首相，2016年2月6日發生台南大地震，安倍首相向馬英九政府表達哀悼、慰問與協助之意。陳以信強調，安倍晉三真是位台灣好朋友！
日本前首相安倍晉三今（8日）出席活動，進行街頭演講時遭槍擊不幸身亡，兇嫌山上徹也隨即遭到逮捕並坦承，「對安倍晉三不滿，想要殺死他。」
國民黨立委陳以信在臉書回憶，安倍晉三前首相曾在2010年10月31日與2011年9月6日，兩度以卸任首相與眾議員身份來台，晉見時任馬英九總統，感謝台灣在311大地震中給予日本的溫馨支持！
陳以信強調，2010年訪台時，安倍還特別前往圓山忠烈祠獻花，成為首位造訪忠烈祠的日本前首相。2012年他回任首相，2013年就與我國簽署《台日漁業協議》，有效降低雙方在釣魚台海域衝突。
2016年2月6日發生台南大地震，安倍首相也立即透過日本交流協會沼田幹夫代表，向馬英九政府表達哀悼、慰問與協助之意。
陳以信表示，他當時是總統府發言人，收到訊息也特別覺得溫馨感動，相信他真是位台灣好朋友！
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