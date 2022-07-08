日本前首相安倍晉三眾議員於今日上午在奈良市內遭槍擊，經緊急送醫後仍宣告不治，台灣政府與人民對此深感震驚與不捨，除再度嚴厲譴責不法暴力外，並對安倍前首相逝世表達我國最深切與最沈痛的悼念。

外交部已在第一時間指示我國駐日本代表處分別以總統蔡英文、外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會蘇嘉全會長名義向日本政府致電弔唁，並透過日本台灣交流協會台北事務所表達我國政府與人民最深切哀悼與誠摯慰問，我方衷心祈願逝者安息，家屬平息傷痛。

外交部指出，安倍前首相是國際間備受推崇的政治領袖，一生為守護自由民主理念、抵抗威權擴張，令人敬佩。安倍前首相多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，共同守護民主價值。安倍前首相是台灣珍貴的民主夥伴以及最堅定的摯友，在任內致力提升台日友好關係，卸任後仍全力為台灣發聲；例如去年12月在研討會上發表「台海有事、即日本有事、也是日美同盟有事」的友台諍言。今年俄烏戰爭後，安倍前首相更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。安倍前首相的逝世，無論對日本、台灣、乃至對全球民主社會均是一大損失，令人無限婉惜。我國政府誠摯感謝安倍前首相為提升台日關係所付出的努力與貢獻。