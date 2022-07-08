新北市文化局舉辦「府中七夕納涼祭」系列活動，7月29、30日首波推出《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》，將林本源園邸過往舉辦宴席的「定靜堂」廳堂和廣場，打造成華麗浪漫融合古樸雅緻的空間，邀請民眾到林園欣賞樂手現場演奏爵士藍調音樂，享受仲夏夜浪漫氣氛。

活動邀請曾以單曲「糖衣」入圍第11屆金音創作獎「最佳節奏藍調歌曲獎」的薛詒丹，以爵士風格將民謠重新編曲，為大家帶來古韻新品的全新體驗；「泥灘地浪人」街頭樂隊是由一群熱愛台灣而在此定居的美國、英國籍人士組成，也將演奏融合爵士、藍調、搖擺等曲風的多首樂曲。

為滿足民眾五感的享受，活動也特別商請板橋在地知名店家，結合府中黃石市場傳統食材，重新設計特色佳餚點心組，同時與沁田好日文創空間合作安排「旅人之心香藥草」工作坊，探索香藥草的世界，讓民眾可一邊聆聽悠揚音樂，一邊啜飲清涼特調飲品，嗅著芳香消散酷暑的煩悶，心情整個Chill起來。

文化局龔雅雯局長表示，林園目前雖仍在進行第二期修復工程，但還是希望以多元活動的方式呈現給大眾不同的古蹟面貌，串聯起府中雙城場域進入枋橋古城，讓五感沉浸在美好夜色中重新認識這座城市。

文化局表示，《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》即日起開放售票，入場服飾若穿著復古摩登風格，只要有戴紳士帽、西裝領結，身著花布裁製服裝或身上有繡花圖騰，入場即可獲得獨家紀念古扇，詳細資訊可查詢《府中雙城》網站或臉書專頁。