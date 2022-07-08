日本前首相安倍晉三於今行程遭槍擊不幸辭世，總統府發言人張惇涵表示，安倍前首相是國際社會重要領袖，更是臺灣最堅定的朋友，蔡總統聞訊後至感痛心遺憾，並代表我國政府及人民致以最深切的哀悼。

總統認為，不僅國際社會失去一位重要領袖，臺灣也失去了一位重要摯友；臺灣與日本同為民主法治國家，我國政府嚴厲譴責暴力不法行為。

張惇涵表示，安倍前首相長年以來推動臺日關係進展不遺餘力。尤其是，面對這兩年多全球疫情衝擊，安倍前首相大力奔走，促成日本政府捐贈臺灣「友情疫苗」。

他說，面對近年國際與區域政經局勢變遷，安倍前首相堅持拓展自由開放的印太區域，更向國際社會大聲疾呼「臺灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」。

他指出，安倍前首相不僅關切臺灣的安全，更是堅定地與臺灣站在一起，共同維護臺海及區域和平穩定，為面臨各項戰略挑戰的印太區域，創造新的戰略架構與希望。

張惇涵表示，總統並責成外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷，向日本政府及安倍前首相的親屬致以誠摯哀悼。總統認為，雖然安倍前首相離世，但臺灣社會及人民，將永遠懷念他熱愛臺灣的熱忱，以及畢生對臺日關係的貢獻。臺灣與日本也會繼續攜手互相扶持，向國際社會證明，「善的循環」不畏暴力，「善的循環」不會止息。