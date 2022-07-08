高雄市三民區全民運動館於8日舉行開工動土典禮，是教育部體育署補助興建全臺全民運動館20座當中，第3座開工動土的全民運動館，預計將於後年10月完工。教育部參事葉丁鵬南下參與盛典，期盼為民眾打造各年齡層均可使用的運動館。

此次興建計畫總經費4億100萬元，體育署補助2億元。三民區人口密集，無論青少年求學、上班族高壓生活、高齡長者退休時光，都需要運動空間，是非常適合發展運動聚落的區域，葉丁鵬表示：「三民區全民運動館在未來完工後，市民都可多加利用並養成規律運動，鍛鍊健康的體魄，擁抱幸福人生。」

三民區全民運動館是地上3層及地下1層的建築，提供多元運動設施及附屬機能，像是：溫水游泳池、綜合球場、健身中心、桌球室、瑜珈教室、韻律教室、TRX教室、飛輪教室等基本設施外，也設置兒童肌耐力室及槌球場等，符合兒童及各年齡層可以使用的運動設施。

體育署為協助各縣市政府改善、優化各項運動設施，自2021年起推動「充實全民運動環境計畫」，編列預算新臺幣30億元，規劃興建20座的「全民運動館」，提供民眾安全、舒適的運動環境，達到強化國人基礎體能，減少運動傷害的目標。