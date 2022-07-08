高球桿頭代工廠頻傳捷報，大田創三新高、明安創二新高、復盛單季新高，四哥鉅明（8928）6月營收2.56億元，近10年新高，第二季單季營收8.72億元，則是單季歷史新高。

鉅明6月營收2.56億元，年增40.60％，累計今年上半年17.30億元，年增22.88％，鉅明發言人顏志憲表示，今年第二季單季營收8.72億元，目前看來，是單季歷史新高，而6月單月營收，則是近10年新高。

顏志憲指出，今年全年營運力拚勝過去年，主力營收來自客戶的新產品60層碳纖維雙曲桿面球頭。