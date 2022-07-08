近期日本一名男子因搭乘電車時穿著「過度清涼」，在網上掀起熱議，對此在台灣長住9年的日本人下坂泰生表示，大阪跟東京的電車就像「地獄馬戲團」，日常生活中不會碰到的人，在電車上都有機會看到，相較之下台灣電車不僅環境乾淨，也很安全。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文表示，日本的電車，尤其大阪和東京，簡直像「地獄馬戲團」一樣，他也坦言，過去在日本上班時，也會因為搭電車通勤而感到憂鬱，「相信日本上班族的壓力來源就是從早上的電車通勤來的」。

下坂泰生指出，在日本電車上可能會遇到痴漢、變態，或喝醉嘔吐、吵架、發酒瘋破壞設備的人，也曾出現隨機殺人案件，「一般生活上不會接觸到的人，電車裡面都有機會看到」，建議在東京、大阪坐電車，如果發現車廂內有看起來很奇怪的人，選擇搭乘下一班電車會比較好。

下坂泰生接著稱讚，台灣電車不僅安全，環境也乾淨，幾乎沒有喝醉的人，因此在台灣搭電車時都不會緊張，「住在台灣9年，有時候真心覺得台灣比日本安全多了」。

貼文一出，不少網友們心有戚戚焉，提到「我以前到日本出差，因為應酬的關係搭過『周五最後一班山手線』，根本就是地獄」、「曾晚上10點多搭日本電車，看到男社員在牆邊尿尿、女社員吐到趴在樓梯上，也有坐在月台椅子上發酒瘋的」、「喝醉酒在電車上尿尿的也有，尤其日本電車都是那種絨布座椅，沾到尿坐下去超噁心」。

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