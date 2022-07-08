台南市推動小校校務發展經費補助計畫，全校只有45名學生的鹽水區仁光國小辦學特色鮮明。（曹婷婷攝）

台南市國小百人以下小校比例達46％，台南市教育局2020年起推動小校校務補助計畫，2年已有19校學生人數增加，而松林國小、安業國小、子龍國小、陽明國小4校的學生數更已突破100人，市長黃偉哲說，少子化現象依舊，但小校招生逆勢成長，可見這項策略有成效。

為幫助偏鄉學校留住學生，台南市政府教育局從2012年起補助「百人以下小校教科書及營養午餐免費方案」，不過，實施以來發現目標未達成，且學生愈來愈少，教育局於是從2020年起，轉而將「百人以下小校教科書及營養午餐免費方案」轉型為「小型學校校務發展經費補助計畫」，在不中斷照顧弱勢前提下，把經費用於扶植小校發展特色。

教育局長鄭新輝指出，2年來已有19所小校學生人數都提升了，其中，更有4校學生人數均已破百，走出百人小校的名單。他說，110學年度補助10所國中、99所國小，依學校人數每年補助18萬元至30萬元不等，核定補助總經費2562萬元，補助項目包含學學校特色課程、特色社團發展、充實或修繕各種教學器材與設備等。

麻豆區安業國小學校人數最低迷時僅38人，今年成長至131人，校長陳宏吉說，主要關鍵是老師用心，當整體教學品質穩定，降低老師流動率，家長看得到改變，也願意讓學生前來就讀，此外，學校也成立武術、戰鼓、英文等社團，吸引學生陸續回流。

鹽水區仁光國小今年學區只有2名新生，但順利招收8名新生，多為慕名學校特色而來，校長周明毅說，學校1年獲挹注22萬元，猶如及時雨，讓學校可用於營造包括創客教育、機器人課程、程式撰寫等特色課程，全校45名學生，人人都是主角，也能學習很多課本以外技能。