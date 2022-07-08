新北市年約60歲的曾姓男子去年4月間多次透過臉書、IG傳訊給高雄市議員黃捷，內文多次提及新北市議員戴瑋姍、台北市議員吳沛憶，稱「不要像戴瑋姍，吳沛憶都被誘姦了」、「妳多久就變成棄婦」、「我想我應該開始殺姦夫淫婦」等語，黃捷見狀將訊息轉傳給吳沛憶，吳獲悉後怒向曾男提告。新北地院依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，得易科罰金。

判決指出，曾男多次私訊黃捷稱「妳能好好保護自己嗎？不要像戴瑋姍，吳沛憶都被誘姦了」、「我想我應該開始殺姦夫淫婦，淨化台灣政壇骯髒淫賤的現象，就從蔡英文的炮友傅肇基妓女戶姦夫開始」、「妳多久就變成棄婦，如同戴瑋姍，吳沛憶二人一樣？一切只是貪慾的妓女戶淫賊和蔡英文的手段而已」。

吳沛憶得知後，前往警局報案提告，曾男到案後辯稱，遭人盜用社群帳號。不過，法官認為，警方在曾男手機內曾發現相關截圖、搜尋紀錄和相片翻拍照片，曾男甚至在案發前登入臉書搜尋黃捷、戴瑋姍資料，因此認為曾男辯詞不可採信，判處拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。

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